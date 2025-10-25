Butler und Jordan könnten in “Miami Vice”-Neuauflage spielen

Von: APA/dpa

Die Actionserie “Miami Vice” mit den Detektiven James “Sonny” Crockett und Ricardo Tubbs war in den 80er-Jahren ein Riesenhit. Nun könnten in einem Kinofilm die Hollywood-Stars Austin Butler (34) und Michael B. Jordan (38) die beiden Polizisten spielen, die in Miami auf Gangsterjagd gingen. Für eine geplante Neuauflage unter der Regie von Joseph Kosinski seien Butler und Jordan im Gespräch, berichteten die US-Branchenblätter “Variety” und “Hollywood Reporter”.

Lockere Sprüche, Hochglanzoptik und Sex-Appeal der Hauptdarsteller waren die Markenzeichen der amerikanischen Fernsehserie “Miami Vice”. Sie lief inden USA von 1984 bis 1989. Das Film-Reboot unter der Regie von Kosinski soll im Sommer 2027 in die Kinos kommen. Der Regisseur brachte zuletzt den gefeierten Rennsportfilm “F1” mit Brad Pitt auf die Leinwand.

2006 gab es bereits eine Spielfilm-Version von “Miami Vice” mit Colin Farrell und Jamie Foxx in den Hauptrollen. Krimi-Meister Michael Mann (“Heat”, “Ferrari”) gab dem Film damals einen bedrohlicheren Anstrich, verglichen mit dem lockeren Ton der TV-Serie.