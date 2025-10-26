Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Camila Mendes hat sich verlobt
Camila Mendes hat sich verlobt

Camila Mendes hat sich verlobt

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 09:15 Uhr
Camila Mendes hat sich verlobt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MONICA SCHIPPER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Weiße Blumen, Kerzen und ein Kniefall: Der US-Schauspieler und Musiker Rudy Mancuso (33, “The Flash”) hat um die Hand von “Riverdale”-Star Camila Mendes (31) angehalten. Das frisch verlobte Paar postete mehrere Fotos vom Moment des Antrags auf Instagram. “Mit meinem besten Freund verlobt”, schrieben sie dazu.

Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte laut “People.com”, dass die Verlobung am Freitag stattgefunden habe. Mendes habe geglaubt, dass sie zu einer Geburtstagsparty gehen würden, berichtete das Promi-Portal unter Berufung auf eine namentlich ungenannte Quelle. Stattdessen habe Mancuso sie mit einer Verlobungsfeier samt Freunden und Familie überrascht.

Mendes wurde vor allem durch die Fernsehserie “Riverdale” bekannt, in der Highschool-Schüler mysteriöse Vorgänge aufklären. Mancuso lernte sie 2022 während gemeinsamer Dreharbeiten für den Film “Música” kennen, bei dem ihr jetziger Verlobter auch Regie führte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
68
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
51
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Kommentare
51
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Kommentare
48
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Die Sommerzeit geht zu Ende
Kommentare
33
Die Sommerzeit geht zu Ende
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 