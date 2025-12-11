Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Carreras sammelt 3,4 Millionen Euro für Leukämie-Stiftung
José Carreras bei Spendengala in Leipzig

Carreras sammelt 3,4 Millionen Euro für Leukämie-Stiftung

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 02:11 Uhr
José Carreras bei Spendengala in Leipzig
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der spanische Opernsänger José Carreras hat bei der 31. Ausgabe der Gala für seine Leukämie-Stiftung Spenden in Höhe von mehr als 3,4 Millionen Euro gesammelt. “Ich verneige mich vor unseren Spenderinnen und Spendern für diese großzügige und nachhaltige Unterstützung”, sagte der 79-Jährige bei der Gala in Leipzig. Die Spendenveranstaltung in der Leipziger Media City wurde am Mittwochabend im MDR ausgestrahlt.

Nationale und internationale Sänger und Songwriter wie Alvaro Soler, Beatrice Egli und Chris de Burgh traten in Leipzig auf und riefen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spenden auf. Weitere Prominente wie der Entertainer Stefan Mross, die Fitness-Influencerin Sophia Thiel und der Musiker Joey Kelly sammelten Gelder an den Telefonen.

Carreras war im Jahr 1987 an Leukämie erkrankt. Nach der Heilung gründete der Opernsänger die José Carreras Leukämie-Stiftung, mit der nach eigenen Angaben seitdem etwa 250 Millionen Euro gesammelt wurden. Die Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. Bei der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr waren mehr als 3,5 Millionen Euro gesammelt worden.



                        
                        

                                                
                        
                        
                        

                        

                        
                        
                                                    	                

                                            

                    

                        
                        

                        

                        

                        
                                                                        

                            

                            

                        

                    

                

                
 

                            

                
    • 
                        
                        


                    
                    

                

            


                            

            
