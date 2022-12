Chiara Ferragni auf der Seiser Alm

Seiser Alm – Chiara Ferragni urlaubt zurzeit in Südtirol. Zusammen mit Ehemann Fedez und den beiden gemeinsamen Kindern, Leone und Vittoria, feiert die italienische Influencerin Weihnachten und genießt die sonnigen Tage auf den Skipisten der Seiser Alm.

Am Donnerstag Nachmittag reisten die “Ferragnez” im Hotel Alpina Dolomites auf der Seiser Alm an. Auch die Eltern, Schwiegereltern und Schwestern der 35 – jährigen sind in diesen Tagen im Winterurlaub in Südtirol. Gemeinsam verbrachte die Großfamilie die vergangenen Tage mit Skifahren und genoss die Sonne bei einem leckeren Mittagessen im Hotel “Tirler” in Saltria. An Heilig Abend brachte der Vater von Sänger Fedez als “Babbo Natale” die große Bescherung und in festlichem Aufzug feierte die Familie gemeinsam Weihnachten.

Die Influencerin verbringt schon seit ihrer Kindheit den Winterurlaub auf der Seiser Alm, hat dort zum ersten Mal auf den Skiern gestanden. Mittlerweile lernen bereits ihre Kinder Leo und Vitto das Skifahren hier in Südtirol.