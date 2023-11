Chris de Burgh spricht über die harte Musikbranche

Chris de Burgh aktuell in München zu Gast

Eine Karriere in der Musikbranche ist nach Ansicht von Popsänger Chris de Burgh (“The Lady in Red”) schwieriger geworden. “Das Musikgeschäft hat sich grundlegend verändert. Es würde mir sehr schwerfallen, jetzt fünf Jahre zu schaffen”, sagte der 75-Jährige bei der Premiere von “Robin Hood – Das Musical” in München, für das de Burgh die Musik geschrieben hat.

Er glaube nicht, dass viele Menschen, die heute in der Musikbranche anfingen, dort auch nur fünf oder zehn Jahre überleben würden. Heutzutage sei viel Geld für Promotion nötig. Allen, die in das Geschäft einsteigen, rät der Ire: “Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du das Scheitern verstehst. Man muss wissen, wie es ist, nach Hause zu gehen und sich völlig zerstört zu fühlen, weil alle Träume zerplatzt sind.” Wichtig sei, sich dann aufzurappeln und weiterzumachen.