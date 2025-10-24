Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Clooney: “Habe das Glück, wirklich gute Freunde zu haben”
Der Schauspieler fühlt sich nicht einsam

Clooney: "Habe das Glück, wirklich gute Freunde zu haben"

Freitag, 24. Oktober 2025 | 12:42 Uhr
Der Schauspieler fühlt sich nicht einsam
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RODIN ECKENROTH
Von: APA/AFP

US-Filmstar George Clooney blickt lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit. “Ich bin noch nicht bereit, zurückzuschauen und mich irgendwie darauf auszuruhen”, sagte der 64-jährige Schauspieler am Donnerstag bei der Premiere seines neuen Films “Jay Kelly” beim Festival des American Film Institute (AFI) in Los Angeles. “Ich mag es, nach vorne zu schauen, zu sehen, was als nächstes kommt”, sagte Clooney der Nachrichtenagentur AFP.

Clooney spielt in der Netflix-Produktion “Jay Kelly” einen Filmstar, der auf eine drei Jahrzehnte währende Karriere zurückschaut und eher in der Vergangenheit lebt. Kelly ist besessen davon, die Beziehung zu seinen Töchtern zu kitten, und schleppt seinen Manager, gespielt von Adam Sandler, und seine von Laura Dern verkörperte Presseagentin mit auf eine Europa-Reise. Unterwegs reflektiert er über seine Einsamkeit, Fehler in der Vergangenheit und den Preis des Ruhms.

“Ich habe das Glück, nicht so unglücklich wie er zu sein, wirklich gute Freunde zu haben und Menschen, die ich mag”, sagte Clooney mit Blick auf die von ihm verkörperte Hauptfigur. “Ich fühle mich nicht so einsam wie er.”

