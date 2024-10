“Cool wie Travolta”: Musical “Grease” kommt nach Österreich

Von: apa

Zwei Musical-Dauerbrenner, basierend auf Musikfilmen mit John Travolta, sind 2025 in Österreich zu erleben. Mörbisch zeigt im Sommer “Saturday Night Fever”, bereits im Februar und März gastiert eine Neu-Produktion von “Grease” in Wien, Bregenz, Linz, Innsbruck und Graz. “Wir wollen dem Original gerecht werden, denn jeder kennt ‘Grease'”, sagt Ben Darcy, der Travoltas Part als Danny spielt und singt. “Der Stoff ist ja ikonisch.” Zugleich gelte es, frische Ideen einzubringen.

Warum das Musical nicht aus der Mode kommt, fasst seine Kollegin Lottie Power zusammen: “Die Story dreht sich um eine Gruppe von Teenagern und am Ende des Tages um erste Liebe und Trennungsschmerz, also Dinge, die jeder nachvollziehen kann. Auch wenn es sich um ein älteres Stück handelt, kann jede Generation etwas damit anfangen.” Die Schottin freut sich jedenfalls, Olivia Newton-Johns Rolle als Sandy zu übernehmen, wie sie im APA-Gespräch bei einem Wien-Besuch mit einem herzlichen Lachen erzählt: “Ich singe Lieder aus ‘Grease’ unter der Dusche oder beim Karaoke. Dass ich sie jetzt auf der Bühne singen darf und nicht alleine unter der Dusche, ist sehr aufregend.”

Die Faszination an “Grease” erklärt der Liverpooler Musical-Darsteller Darcy mit dem “mystischen Flair, das die 50er-Jahre umgibt”. Und fügt hinzu: “Diese Rock-and-Roll-Periode – wenn wir heute zurückschauen, können wir uns immer noch damit identifizieren. Wie cool das alles war! ‘Grease’ ist ein Liebesbrief an diese Zeit. Ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind den Film gesehen und gedacht habe: Wow, John Travolta ist der coolste Typ. Ich bin überzeugt, mein Vater hat dasselbe gedacht.” Wie will er selbst an die Rolle herangehen? “Wenn ich so charismatisch und charmant wie John Travolta sein kann, habe ich schon gewonnen”, schmunzelte Darcy.

In die Fußstapfen von Travolta zu treten, ist für den Briten nichts Neues: “Ich war sechs Jahre alt und in einer Tanzschule. Wir haben ‘Saturday Night Fever’ aufgeführt. Ich trug einen weißen Anzug, hinter mir standen die Mädchen, ich fühlte mich recht cool. Ein Jahr darauf nahmen wir uns ‘Grease’ vor.”

Der Film und das Musical “haben Generationen überlebt”, weiß der Sänger und Schauspieler. Darum wolle man die ikonischen Elemente in Ehren halten. Zugleich soll die Produktion gewisse Modernisierungen und Neuinterpretationen bieten. Näheres könne man dazu noch nicht verraten, so Power. “Wir beginnen erst mit den Proben. Tänzerinnen und Tänzer werden jedenfalls eine große Rolle spielen, einige sollen auch auf Rollerskates unterwegs sein. Das wird ein Spaß.” Ob das Publikum eine Sandy auf Rollen erlebt? “Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob das meine Knöchel überleben würden.”

Hits wie “Summer Nights”, “You’re The One That I Want” oder den Show-Opener “Grease” (Darcy: “Da wird man sofort in die 50er-Jahre gezogen”) erschallen vor einem “spektakulären Bühnenbild” (Veranstalter) vom 11.2. bis 23.2. im Museumsquartier Wien, vom 11.3. bis 14.3. im Festspielhaus Bregenz. Außerdem gastiert das Ensemble am 18.3. in Linz (TipsArena), am 19.3. in Innsbruck (Olympiahalle) und am 21. sowie 22.3. in der Grazer Stadthalle.

(S E R V I C E – Karten: www.oeticket.com oder Hotline 0900-9496096; https://www.musical-grease.de/)