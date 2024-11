Cozy-Crime-Abend mit Uli Brée am 26. November in Wien

Von: apa

Das Krimigenre Cozy Crime setzt weniger auf knallharte Action als auf dichte Atmosphäre und liebevollen Lokalkolorit. Die Aufklärung von Mord und Totschlag soll hier nicht mit Angst und Schrecken, sondern mit Stil und Niveau verbunden sein. Über diesen aktuellen Trend zum Eskapismus in der Kriminalliteratur spricht am 26. November Autor Uli Brée bei einem “Cozy-Crime-Abend” in Wien (19.30 Uhr in der Buchhandlung List, Porzellangasse 36).

Brée, aus dessen Feder u.a. die TV-Serien “Vorstadtweiber”, “Biester” und “Vier Frauen und ein Todesfall” stammen, hat jüngst mit der “Liesl von der Post” eine neue Krimireihe etabliert. Von der “Liesl” gibt es bereits zwei Bücher, nun wird sie mit Katharina Straßer in der Hauptrolle als TV-Serie verfilmt.

Beim Event im neunten Wiener Gemeindebezirk wird sich Brée am kommenden Dienstag mit Franziska Singer das Podium teilen. Sie ist Erfinderin und Host des True Crime Podcast “Darf’s ein bisserl Mord sein”, der mittlerweile bei Folge 210 hält.