“Dancing Stars”-Promis kennen nun ihre Profis

Von: apa

Zwei Jahre schon sind sie bereits geschlossen, in weniger als einem Monat sperren sie aber wieder auf: die Türen zum “Dancing Stars”-Ballroom. Welche Promis ab 14. März in der 16. Staffel ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen werden, ist seit längerem bekannt. Am Montag haben sie erfahren, welcher Profi sie bestmöglich auf die Live-Shows (freitags, 20.15 Uhr, ORF 1 und ORF ON) vorbereiten wird.

Über das Parkett wirbeln wird wieder Conny Kreuter. Sie hat ihre Rolle als Chefchoreografin abgelegt und darf im Gegenzug den Tanzneuling und Kabarettisten Wolfgang “Fifi” Pissecker trainieren. Dieser bekundete bei der Verkündung der Paarungen in Wien “wirklich genau keine” Erfahrung aufzuweisen. Nicht mal die Tanzschule habe er besucht. “Ich wünsche dir viel Glück mit mir, Conny”, schmunzelte er. Präsentieren müssen die beiden einen Cha-Cha-Cha.

Mit einem solchen muss auch Schauspielerin Julia Cencig überzeugen. “Die größte Herausforderung wird sein, vor der Jury zu stehen und die Fassung zu bewahren, wenn sie nicht begeistert sein sollten”, so die langjährige “Soko Kitzbühel”-Ermittlerin. Sie bekommt den Profineuling Patrick Seebauer an die Seite gestellt, der immerhin nicht bei Null anfangen muss, tanzt Cencig doch gerne Tango Argentino. Sie sei aber dennoch Anfängerin, war Cencig bemüht, die Erwartungen gleich wieder etwas zu dämpfen.

Ex-Politikerin Glawischnig widmet sich nun freudvollen Dingen

Ex-Grünen-Politikerin Eva Glawischnig tanzt mit Dimitar Stefanin, der in der bisher letzten Staffel Missy May zum Sieg führte. “Mein Wunschpartner”, freute sich die heutige Unternehmerin. Warum sie mitmacht? “Das frage ich mich auch”, scherzte sie, schob aber nach: “Ich finde Tanzen wunderschön, kann es aber überhaupt nicht.” Die Politik habe sie hinter sich gelassen und konzentriere sich nun auf Dinge, die Freude bereiten: Garteln oder eben auch Tanzen.

Wie auch Glawischnig muss Koch Andi Wojta mit einem langsamen Walzer in der Auftaktsendung punkten. Er habe keine Ahnung, wie er das schaukeln solle. “Ich hoffe nur, dass mir das Wasser nicht anbrennt”, sagte Wojta, der als Vorbereitung auf die “Dancing Stars” bereits auf Wein und Käse am Abend verzichtet. Er tanzt mit Kati Kallus.

Comedian Bohl mit dem “Schritt zur Bar” vertraut

Sehr gut kennt Comedian Paulus Bohl “den Schritt zur Bar”, weniger jene, die am Parkett erforderlich sind. Katharina Malek wird ihn für die erste Show auf einen Samba vorbereiten. Mit einem Quickstep muss Auftrittstrainerin Heilwig Pfanzelter die Jury überzeugen. “Mein Maturatanzkurs liegt schon ein paar Donnerstage zurück”, bekundete sie gegenüber ihrem Profipartner Florian Gschaider, verwies jedoch auf regelmäßiges Yoga-, Kraft- und Ausdauertraining. Schauspieler Aaron Karl wählt mittlerweile immerhin die Stufen statt der Rolltreppe. Profi-Neuling Kateryna Mizera möchte, dass er im Training möglichst wenig “quatscht”, damit der Samba auch klappt.

Content Creatorin Strigl reicht ihre Followerzahl bereits

“Die Freude ihres Lebens” wird Anna Strigls Oma mit dem Auftritt der Content Creatorin bei “Dancing Stars” haben. Schließlich haben die beiden stets gemeinsam die Show geschaut. Um mehr Follower auf TikTok, Instagram und Co. zu gewinnen, sei sie jedenfalls nicht da. “Reicht schon”, so die Tirolerin, die mit Herbert Stanonik zum Auftakt einen langsamen Walzer zum Besten geben muss. “Gute Koordination, aber nicht beim Tanzen”, weist Ex-Tennisprofi Stefan Koubek auf, der seine Tanzfertigkeiten zuletzt “irgendwo spät in der Nacht zu Kuschelrock” präsentiert hat. Als nächstes wird er sie Manuela Stöckl präsentieren, die ihn fit für das Parkett machen muss.

Ein Quickstep zu Linkin Parks “The Emptiness Machine” wird von Geschäftsfrau Simone Lugner erwartet. Lugner bereitet “Dancing Stars” vor lauter Nervosität bereits schlaflose Nächte. “Keine Sorge, es wird noch schlimmer”, hatte ihr Profipartner Danilo Campisi für sie zur Aufmunterung parat.

Rück- und Ausblick bereits am 7. März

Verlassen muss die Show nach der 1. Folge keines der Tanzpaare. Jurywertung und Publikumsvoting werden in die zweite Ausgabe übernommen und fließen in die dortige Entscheidung ein. Wer nicht bis zum Staffelauftakt am 14. März warten kann, bekommt eine Woche zuvor (7. März) die Möglichkeit, mit einem Rückblick auf die vergangene Staffel sowie einem Ausblick auf die kommende Staffel – inkl. Einblicke in die laufenden Proben – sich auf “Dancing Stars” einzustimmen. Präsentiert wird diese von Andi Knoll, der ab den Live-Shows Unterstützung von Mirjam Weichselbraun erhält.