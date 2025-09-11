Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Daniel Day-Lewis bereut Ankündigung zur Frühpension
Daniel Day-Lewis bereut Ankündigung zur Frühpension

Donnerstag, 11. September 2025 | 09:39 Uhr
APA/APA/AFP/BARRY CRONIN
Von: APA/dpa

Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis bereut, dass er vor acht Jahren seinen Ruhestand angekündigt hat. “Wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich besser einfach meinen Mund gehalten”, sagte der 68-Jährige dem “Rolling Stone”. In dem Interview äußerte er sich gemeinsam mit seinem Sohn Ronan Day-Lewis, für dessen Regiedebüt er nach mehrjähriger Pause vor die Kamera zurückgekehrt ist. Seine Ruhestandsankündigung von damals bezeichnet er heute lachend als “großspuriges Geschwätz”.

Jetzt erklärte der dreifache Oscar-Gewinner (“There Will Be Blood”), damals habe er sich von manchen Seiten seines Jobs immer wieder “ausgehöhlt” gefühlt. Als er nach seinem letzten Film “Der seidene Faden (Phantom Thread)” den Entschluss gefasst habe, sich von der Schauspielerei “fernhalten” zu wollen, habe er den glatten und verkündeten Schlussstrich für die beste Wahl gehalten. “Denn ich wusste, dass es einen Tag geben würde, an dem ich wieder in Versuchung geraten würde”, erklärte Day-Lewis. Mit Blick auf seine Rolle rückwärts und den neuen Film fügte er hinzu: “Dies zeigt, dass ich nicht so stolz bin, wie ich gerne glauben möchte!”

Wie Daniel und Ronan Day-Lewis im Interview erzählen, schrieben sie das Drehbuch für das Drama “Anemone” gemeinsam. Irgendwann entschied sich der Hollywoodstar, einen der Charaktere selbst spielen zu wollen. “Ich hatte nie vor, mich zur Ruhe zu setzen, wirklich”, betont er. “Ich habe nur aufgehört, eine bestimmte Art von Arbeit zu machen, um etwas anderes machen zu können.”

