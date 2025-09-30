Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Daniel Day-Lewis kehrt mit “Anemone” auf die Leinwand zurück
Daniel Day-Lewis spielte unter der Regie seines Sohnes

Daniel Day-Lewis kehrt mit “Anemone” auf die Leinwand zurück

Dienstag, 30. September 2025 | 10:45 Uhr
Daniel Day-Lewis spielte unter der Regie seines Sohnes
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIA DIPASUPIL
Schriftgröße

Von: APA/AFP

2017 hatte Daniel Day-Lewis seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft angekündigt – nun kehrt der dreifache Oscar-Preisträger auf die Leinwand zurück. Am Montag wurde in New York der Film “Anemone” vorgestellt, bei dem sein Sohn, mit dem er zusammen das Drehbuch schrieb, Regie führte.

“Ich wollte mich nie von irgendetwas zurückziehen! Ich wollte nur eine Zeit lang an etwas anderem arbeiten”, hatte der britisch-irische Schauspieler, der dafür bekannt ist, dass er bei seinen Rollen sehr wählerisch ist, Anfang September in einem Interview mit dem Magazin “Rolling Stone” gesagt.

Der Wunsch, mit seinem Sohn zusammenzuarbeiten, hat die Leidenschaft des 68-Jährigen neu entfacht. “Als mein Vater vorschlug, gemeinsam ein Projekt zu starten, begannen wir, über verschiedene Ideen nachzudenken”, sagte Ronan Day-Lewis bei der Vorstellung des Films beim New York Film Festival am Montag. “Es stellte sich heraus, dass auch er vom Thema Brüderlichkeit fasziniert war”, sagte der 27-Jährige.

Gemeinsam schrieben sie das Drehbuch über das Wiedersehen zweier Brüder, von denen einer als Einsiedler inmitten eines Waldes im Norden Englands lebt. Besonders habe sie dabei die Stille interessiert, die zwischen Geschwistern herrschen könne, sagte Ronan Day-Lewis. Dazwischen offenbart die von Daniel Day-Lewis gespielte Figur seinem Bruder – gespielt von Sean Bean, bekannt aus “Der Herr der Ringe” und “Game of Thrones” – in langen Monologen seine Geheimnisse.

Während die Kritiker die Leistung von Daniel Day-Lewis loben, konnte “Anemone” sie nicht überzeugen. “Variety” bezeichnete den Streifen als “trostlosen Arthouse-Film”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
67
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
36
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 