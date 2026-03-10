Daniel Radcliffe will Therapieangebot für Kinderstars

Von: APA/dpa

“Harry Potter”-Darsteller Daniel Radcliffe hat sich für eine bessere psychologische Unterstützung von Stars im Kindesalter ausgesprochen. “Ja, ich finde, das ist eine super Idee”, sagte der britische Schauspieler in dem Format “One Nightstand” des Online-Magazins “Bustle” zu der Frage, ob Kindern, die am Set arbeiten, eine Therapie angeboten werden sollte. Radcliffe (36) wurde mit seiner Rolle als Harry Potter in jungen Jahren in kürzester Zeit weltberühmt.

Ob man sich als Kinderschauspieler mit Ruhm und Erfolg gut entwickle, sei eine “Glückssache”, sagte Radcliffe. “Ich hatte so viel Glück mit meinen Eltern, aber auch mit so vielen Menschen am Set, die sich um mich gekümmert haben, und es war so wichtig, zur richtigen Zeit von den richtigen Menschen umgeben zu sein.”

In den vergangenen Jahren habe es jedoch “sehr, sehr tragische Geschichten” gegeben. Als junger erfolgreicher Star, der vermeintlich alles hat, habe man oft das Gefühl, kein Recht zu haben, sich zu beschweren, sagt Radcliffe. “Und ich denke, diese Atmosphäre ist so schwer zu überwinden, dass eine Art verpflichtende Therapie wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Sache wäre.”