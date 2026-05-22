Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Der Ballermann ist nicht Christine Neubauers Mallorca
Christine Neubauer mag Mallorca abseits des Ballermanns

Der Ballermann ist nicht Christine Neubauers Mallorca

Freitag, 22. Mai 2026 | 08:35 Uhr
Christine Neubauer mag Mallorca abseits des Ballermanns
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Für Schauspielerin Christine Neubauer zeigt der Ballermann nur einen kleinen Teil der spanischen Insel Mallorca. Vorurteile seien “nicht unberechtigt, aber sie treffen nur auf einen kleinen Ausschnitt der Insel zu”, sagte sie der “Neuen Osnabrücker Zeitung” am Freitag. “Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca.” Die 63-Jährige würde aber gern eine Ballermann-Party und ein Konzert von Sänger Lorenz Büffel (“Johnny Däpp”) besuchen.

Der Zeitung sagte sie jedoch auch: “Aber ich traue mich nicht.” Neubauer, bekannt aus “Die Landärztin”, berichtete von früheren Erfahrungen: Einmal sei sie mit dem Auto am “Bierkönig” vorbeigefahren. “Als die Leute mich sahen, ging das Gegröle schon los: ‘Die Neubauer!'” Im “Megapark” sei sie schon gewesen, bei einer Mottoparty mit geladenen Gästen und im geschlossenen Bereich. “Das zählt nicht”, so Neubauer. Sie habe dabei eine Perücke getragen und sei trotzdem erkannt worden. “Wenn ich mich je an den Ballermann wage, wird es auf jeden Fall schwierig.”

Auf Mallorca hatte Neubauer erst kürzlich ihren Lebensgefährten José Campos geheiratet. Wie die “Bunte” Anfang Mai berichtete, hatten sich die Schauspielerin und der chilenische Fotograf im engsten Familienkreis das Ja-Wort gegeben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
64
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
52
In Südtirol droht Wasserknappheit
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
50
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
45
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Kommentare
44
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 