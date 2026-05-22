Der Ballermann ist nicht Christine Neubauers Mallorca

Von: APA/dpa

Für Schauspielerin Christine Neubauer zeigt der Ballermann nur einen kleinen Teil der spanischen Insel Mallorca. Vorurteile seien “nicht unberechtigt, aber sie treffen nur auf einen kleinen Ausschnitt der Insel zu”, sagte sie der “Neuen Osnabrücker Zeitung” am Freitag. “Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca.” Die 63-Jährige würde aber gern eine Ballermann-Party und ein Konzert von Sänger Lorenz Büffel (“Johnny Däpp”) besuchen.

Der Zeitung sagte sie jedoch auch: “Aber ich traue mich nicht.” Neubauer, bekannt aus “Die Landärztin”, berichtete von früheren Erfahrungen: Einmal sei sie mit dem Auto am “Bierkönig” vorbeigefahren. “Als die Leute mich sahen, ging das Gegröle schon los: ‘Die Neubauer!'” Im “Megapark” sei sie schon gewesen, bei einer Mottoparty mit geladenen Gästen und im geschlossenen Bereich. “Das zählt nicht”, so Neubauer. Sie habe dabei eine Perücke getragen und sei trotzdem erkannt worden. “Wenn ich mich je an den Ballermann wage, wird es auf jeden Fall schwierig.”

Auf Mallorca hatte Neubauer erst kürzlich ihren Lebensgefährten José Campos geheiratet. Wie die “Bunte” Anfang Mai berichtete, hatten sich die Schauspielerin und der chilenische Fotograf im engsten Familienkreis das Ja-Wort gegeben.