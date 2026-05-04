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Familienbild bei der Premiere

“Der Teufel trägt Prada 2” an der Spitze der US-Kinocharts

Montag, 04. Mai 2026 | 09:21 Uhr
Familienbild bei der Premiere
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: APA/AFP

20 Jahre nach dem weltweiten Erfolg seines Vorgänger-Films ist “Der Teufel trägt Prada 2” gleich an seinem ersten Kino-Wochenende an die Spitze der nordamerikanischen Charts gestürmt: In den USA und Kanada spielte der Film mit Anne Hathaway und Meryl Streep ersten Erhebungen zufolge rund 77 Millionen Dollar (65 Millionen Euro) ein – soviel wie kein anderer Film am abgelaufenen Wochenende.

“Das ist ein sensationeller Start für eine Filmkomödie”, sagte der Analyst David A. Gross von Franchise Entertainment Research. Ursache für den regelrechten Strom von Zuschauern in die Kinos seien unter anderem vermutlich die “sehr guten” Kritiken, sagte Gross. Hinzu kämen die Themen Macht, Image und Erfolg, die “heute relevanter und wichtiger sind als je zuvor”.

Wie auch schon der erste Teil spielt “Der Teufel trägt Prada 2” in der Welt der Mode und Hochglanz-Magazine. Das gesamte Star-Ensemble des ersten Films ist auch 20 Jahre später wieder am Start: Neben Hathaway und Streep brillieren unter anderem Emily Blunt und Stanley Tucci.

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