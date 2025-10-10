Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutsche Kabarettistin Monika Gruber kommt 2027 nach Bozen
"Huift ja nix"

Deutsche Kabarettistin Monika Gruber kommt 2027 nach Bozen

Freitag, 10. Oktober 2025 | 11:00 Uhr
Monika Gruber zieht sich von der Bühne zurück
APA/APA/dpa/Lino Mirgeler
Von: mk

Bozen – Die Gruaberin ist zurück – und wie! Nach zwei Jahren Bühnen-Abstinenz feiert Bayerns erfolgreichste Kabarettistin im Jahr 2026 ihr heiß ersehntes Comeback. Als Trans-Harmoniesüchtige im Körper einer Krawallschachtel konnte sie einfach nicht länger schweigen…denn: „Es huift ja nix!“ Mit ihrem neuen Programm macht die deutsche Kabarettistin Monika Gruber auch in Bozen halt.

Wichtig sei es, sich an den kleinen, alltäglichen Absurditäten zu erfreuen: Als Geschichtenerzählerin erklärt die Gruaberin dem Publikum, was eine aufdringliche Möwe mit Charlène von Monaco zu tun hat und warum man nach einer flotten thailändischen Dreier-Massage beim Ordnungsamt landen kann.

Außerdem erläutert die Moni, warum eine gelegentliche Proseccodusche sinnvoller als frühmorgendliches Eisbaden ist und weshalb man Kindern, aus denen etwas werden soll, zur Erstkommunion unter keinen Umständen Bargeld sondern unbedingt Kaffeegeschirr und Biberbettwäsche schenken sollte.

Dieses Programm soll ein Plädoyer für mehr Lebensfreude und fürs hedonistisch Unvernünftige sein. Zwei Stunden beste Unterhaltung für alle, die noch zwischen Hausverstand und Mainstream unterscheiden können. Denn bei allem Irrsinn gilt doch: Humor fängt da an, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt, weil: „Es huift ja nix!“

Die Termine
Donnerstag, 01. April 2027
Freitag, 02. April 2027
Stadthalle Bozen
Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr

Kartenvorverkauf: ab Dienstag, 14.10.2025 – 09 Uhr in allen Athesia Buchhandlungen
Online unter: www.ticketone.it

Bozen

