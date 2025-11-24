Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutscher Schauspieler Udo Kier ist tot
Der Wahl-Amerikaner Kier wurde 81 Jahre alt

Deutscher Schauspieler Udo Kier ist tot

Montag, 24. November 2025 | 08:50 Uhr
Der Wahl-Amerikaner Kier wurde 81 Jahre alt
APA/APA/AFP/VALERY HACHE
Schriftgröße

Von: apa

Der deutsche Schauspieler Udo Kier ist tot. Er starb am Sonntag in seiner Wahlheimat Palm Springs (Kalifornien) im Alter von 81 Jahren, wie sein Lebensgefährte, der Künstler Delbert McBride, laut Medienberichten bestätigte. Der gebürtige Kölner wirkte in mehr als 250 Film- und Fernsehproduktionen mit und stand u.a. für Größen wie Andy Warhol, Lars von Trier, Rainer Werner Fassbinder oder Werner Herzog vor der Kamera.

Besonders eng war Kiers Zusammenarbeit mit Regielegende Fassbinder. Fünf Filme drehten sie zusammen, darunter “Lili Marlen” und “Berlin Alexanderplatz”. Intensiv war die Kooperation auch mit dem dänischen Filmemacher von Trier, mit der er u.a “Dogville” oder “Melancholia” drehte. Den Durchbruch in den USA schaffte der Schauspieler in seiner Rolle als schwuler Freier in Gus Van Sants “My Own Private Idaho” Anfang der 1990er-Jahre. Kier war auch in der ORF-Serie “Altes Geld” von David Schalko als Industrieller und Milliardär Rolf Rauchensteiner zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
68
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
54
Venedig verbannt Greta Thunberg
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
42
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
31
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
29
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 