Deutscher Spitzenpolitiker Weil outet sich als Bügel-Fan

Von: APA/dpa

Der deutsche Spitzenpolitiker Stephan Weil (66) greift nach eigener Aussage gern zum Bügeleisen. Der SPD-Politiker erklärte in der “NDR Talk Show” vom Freitagabend: “Es macht Spaß, im Sommer im Garten, jedenfalls wenn man so vor sich hinbügelt und dabei so richtig gute Musik hört.” Bruce Springsteen und die Stones gehörten zu seinen Vorlieben. Weil geht davon aus, künftig wieder mehr Zeit dafür zu finden. Nach zwölf Jahren im Amt hört Niedersachsens Regierungschef im Mai auf.

Nach seinem Rückzug möchte sich Weil nach eigener Aussage wieder mehr bewegen. “Weil der Job es mit sich bringt, dass man viel hockt – entweder im Auto, oder bei Sitzungen. Eigentlich bewege ich mich gerne, und das ist jetzt dran.” Vorgenommen habe er sich für die Zukunft auch, neben den Fußball-Spielen von Zweitligist Hannover 96 mehr Kulturveranstaltungen zu besuchen.

Weil sprach in der Sendung auch über Schlafprobleme. Er sei teils schon kaputt und angeschlagen in den Tag gestartet. Tagsüber überfielen ihn dann Müdigkeitsattacken, schilderte er: “Und wenn Sie dann in so einer Festveranstaltung sitzen und da wird so ein länglicher Vortrag gehalten, und dann dagegen anzukämpfen, das ist irre anstrengend. Und da habe ich mich aber auch angestrengt, weil ich nicht wollte, dass die Leute den Eindruck haben, der Ministerpräsident knackt da eben weg.”