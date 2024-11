Die Black Keys binden Alice Cooper und Beck ein

Von: apa

Die neue Single “Stay In Your Grave” der Black Keys enthält Gesang von Alice Cooper. Der Track ist Teil des neu aufbereiteten Albums “Ohio Players”, das als “Trophy Edition” am 15. November veröffentlicht wird. Mit den Worten “Just in time for Halloween” begrüßt das Duo die Kollaboration mit der Rockikone. Die Neuauflage des Longplayers enthält vier neue Songs. Neben Cooper haben The Black Keys auch Beck und Danny Lux als Gäste gewonnen.