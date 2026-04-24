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Juristischer Schlussstrich für Christopher Seiler

Diversion für Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen

Freitag, 24. April 2026 | 14:56 Uhr
Juristischer Schlussstrich für Christopher Seiler
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
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Von: apa

Die Gewaltvorwürfe einer Frau gegen Christopher Seiler sind juristisch mit einer Diversion für den Künstler abgeschlossen worden. Einen entsprechenden Instagram-Beitrag des Künstlers bestätigte sein Manager: “Man hat sich geeinigt, das Verfahren ist damit abgeschlossen. Christoph setzt seine Therapie nach der stationären Entlassung fort. Im Juni wird er wieder auf der Bühne stehen.”

Der Sänger selbst hielt in einer Insta-Story fest: “Sie (die Geschädigte, Anm.) hat mit ihrer Anzeige absolut richtig gehandelt und dadurch Grenzen laut aufgezeigt.” Jegliche Form von Gewalt sei inakzeptabel: “Wurscht, wie ma beinaund is.” Er sei froh, eine Chance auf Wiedergutmachung bekommen und genutzt zu haben.

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