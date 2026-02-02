Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Drescher kommt mit Ex-Mann Peter Marc Jacobson zum Opernball
Drescher kommt mit Ex-Mann Peter Marc Jacobson zum Opernball

Montag, 02. Februar 2026 | 12:28 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RODIN ECKENROTH
Von: apa

“Nanny” Fran Drescher wird bei ihrem Auftritt als Gast der Lugner City am Wiener Opernball am 12. Februar von ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson begleitet. Jacobson entwickelte sowohl die Serie “The Nanny” als auch das folgende “Happily Divorced” mit Drescher. Nach der freundschaftlichen Scheidung von Drescher outete sich Jacobson als homosexuell.

Jacobson wird kommende Woche gemeinsam mit Drescher nach Wien kommen. Neben dem Ballbesuch ist auch ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm geplant. “Gerade auf unserem Social-Media-Account gab es viele Anfragen, ob Peter Marc Jacobson Fran begleiten würde. Ich kann dies nun bestätigen und freue mich sehr, auch ihn in Wien begrüßen zu dürfen”, sagte Jacqueline Lugner am Montag der APA.

