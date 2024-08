“Dschungelcamp”: Tiefe Einblicke und kein Rauswurf

Von: APA/dpa

Weniger Zoff, mehr Gefühle und Rumgealber: In der sechsten Folge des RTL-Dschungelcamps zeigten die Teilnehmer ihre verletzliche Seite – Reality-Star Gigi Birofio (25) eine äußerst kindliche. Das Camp verlassen musste auch in der neusten Episode der Sonderstaffel “Showdown der Dschungel-Legenden” keiner. Dafür mussten alle zwölf Kandidaten ihre Luxusartikel abgeben, weil gegen mehrere Regeln verstoßen wurde.

Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) sprach am Lagerfeuer über die Beziehung zu seinen beiden Söhnen. “Ich kann nicht ohne meine Frau und meine zwei Kinder”, sagte Legat. Für seinen Sohn Nico, der an mehreren Reality-Formaten teilgenommen hat, fand er lobende Worte: “Der ist gereift, der ist richtig gereift.” Sein zweiter Sohn Leon wolle indes sein eigenes Leben leben und von seiner Familie nichts wissen. “Du fehlst uns”, sagte Legat unter Tränen und: “Wenn du Hilfe brauchst, bin ich da für dich.”

Trash-TV-Grande-Dame Kader Loth (51) sprach über ihre Endometriose-Diagnose. Sie habe Probleme im Unterleib gehabt und sei zum Arzt gegangen: “Und der meinte, Sie haben Endometriose.” Der Arzt habe ihr dazu geraten, sich die Gebärmutter entfernen zu lassen, was sie dann eigenen Angaben zufolge auch tat. “Ich bin als Mensch reinmarschiert in die Klinik, ich kam als Zombie wieder raus”, sagte Loth. Ihre Panikattacken seien durch den Eingriff verstärkt worden, inzwischen gehe es ihr wieder gut.

Endometriose gilt laut Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland als eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen bei Mädchen und Frauen. Bei der Krankheit wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, auch außerhalb der Gebärmutter. Diese sogenannten Endometriose-Herde können durch Verwachsungen, Verklebungen und Entzündungen unterschiedliche Beschwerden verursachen. Möglich sind etwa Krämpfe und starke Schmerzen während der Periode und beim Sex.

Ganz andere Sorgen plagten Gigi Birofio: Dieser wollte seine letzte Zigarette erst nach dem Abendessen rauchen. Er bat Elena Miras (32), diese für ihn zu verwahren. Auch wenn er sie anflehen sollte, sollte sie ihm die Zigarette nicht geben. Schon bald fragte er zum ersten Mal danach – und rangelte sogar mit Miras, die die Zigarette verteidigte. “Ich will nur einen Zug”, sagte Birofio später. “Also Gigi ist ja noch ein kleines Baby”, fasste Kader Loth zusammen. Tatsächlich hielt Birofio nicht bis zum Essen durch.

Moderator Mola Adebisi (51) und Model Giulia Siegel (49) schlugen sich bei der Dschungelprüfung “Fluss mit lustig” wesentlich besser. In kaltem Wasser (17 Grad) mussten sich die beiden aus Ketten und Manschetten befreien. Zu zweit schafften sie es, sechs von zwölf Sternen zu sammeln.

Zurück im Camp erfuhren sie und die anderen von den Regelverstößen: Die Teilnehmer haben etwa am Tag geschlafen und zeitweise das Feuer nicht bewacht. Ganz am Ende der Sendung verriet Moderatorin Sonja Zietlow schließlich, dass erst in der kommenden siebenten Folge der nächste Kandidat gehen muss.

Die neue “Ich bin ein Star”-Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die “Legenden”, wie RTL sie nennt, saßen schon in früheren Staffeln mit am Feuer.