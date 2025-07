Ed Sheerans Frau kann mit ihrem Urteil Songs vernichten

Von: APA/dpa

Popstar Ed Sheeran vertraut bei seiner Arbeit stark dem Urteil seiner Ehefrau. “Cherry kann einen Song vernichten”, erklärte der 34-Jährige im Podcast “Not Gonna Lie with Kylie Kelce”. Er versuche der Mutter seiner beiden Töchter “Songs nur vorzuspielen, wenn sie gute Laune hat”, berichtete der Brite. “Denn wenn sie sagt: ‘Eh’, denke ich mir innerlich: ‘Okay, der Song ist tot.'”

Der Grammy-Gewinner führte aus, dass seine Frau “einfach einen sehr guten Geschmack und ein gutes Gespür für Dinge” habe. An dem Tag, an dem zum Beispiel sein Hit “Bad Habits” entstanden sei, habe er daneben “einen Haufen” Lieder geschrieben, erzählte Sheeran. “Ich kam nach Hause, hörte sie mir alle im Auto an und war von den meisten ziemlich begeistert. Ich habe sie ihr vorgespielt, und sie meinte: ‘Das da, das mit den ‘Bad Habits’, das solltest du morgen fertig machen.'”

Der britische Popsänger kennt seine Frau Cherry Seaborn schon seit Schulzeiten und ist seit sechs Jahren mit ihr verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die zwei und vier Jahre alt sind. Auch von diesen hole er sich gerne Feedback zu seiner Musik ein, erzählte Sheeran.