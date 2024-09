Ehe von Heino Ferch vor dem Aus

Von: APA/dpa

Die Ehe von Schauspieler Heino Ferch und seiner Frau Marie-Jeanette steht nach “Bild”-Informationen 19 Jahre nach der Hochzeit vor dem Aus. Der Anwalt von Heino Ferch, Christian Schertz, bestätigte der “Bild” die Trennung. Weitere Erklärungen würden hierzu nicht abgegeben – er bat die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Auch auf dpa-Anfrage nannte Schertz keine weiteren Details.

Heino Ferch hatte im August 2005 die bayerische Vielseitigkeitsreiterin und Polospielerin Marie-Jeanette Steinle geheiratet – erst standesamtlich auf einem Windjammer in Bremerhaven und dann kirchlich in einer barocken Klosterkirche am Ammersee. 2021 kam mit Sohn Karl Theodor Josef das dritte gemeinsame Kind des Paars zur Welt.

Der heute 61-jährige Ferch – bekannt etwa aus dem Spielfilm “Comedian Harmonists” oder dem ZDF-Fernsehdreiteiler “Ku’damm 63” – ist gebürtig aus Bremerhaven. Auch er gilt als begeisterter Polospieler: 2016 wurde er in dieser Sportart Deutscher Meister.