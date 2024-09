Ehren-César für Hollywoodstar Julia Roberts

Von: APA/AFP

Die mit der Hauptrolle des Films “Pretty Woman” bekannt gewordene US-Schauspielerin Julia Roberts soll für ihr Lebenswerk einen Ehren-César erhalten. Der französische Filmpreis werde der 56-Jährigen bei der 50. Ausgabe der renommierten Preisverleihung am 28. Februar 2025 übergeben, teilten die Organisatoren am Montag in Paris mit.

Roberts wurde im Alter von 23 Jahren durch ihren Auftritt an der Seite von Richard Gere in dem Film “Pretty Woman” weltberühmt. Sie blieb ebenso im Gedächtnis für ihren Auftritt in der romantischen Komödie “Notting Hill”. 2001 erhielt sie einen Oscar für ihre Rolle als Whistleblowerin in “Erin Brockovich”. Roberts zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Stars des US-Kinos. Sie ist zudem für ihr humanitäres Engagement und ihren Einsatz für die Umwelt bekannt.

Der Ehren-César, der für ein Lebenswerk verliehen wird, ging in diesem Jahr an die französische Regisseurin und Schauspielerin Agnès Jaoui sowie an den britischen Regisseur Christopher Nolan. Den Vorsitz der 50. César-Verleihung hat die französische Schauspielerin Catherine Deneuve. Die Nominierungen werden am 29. Jänner bekannt gegeben.