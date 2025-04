Ehrenpalme für Robert De Niro in Cannes

Von: APA/dpa

Der amerikanische Schauspieler Robert De Niro (81) erhält beim diesjährigen Festival von Cannes die Goldene Ehren-Palme. Dem zweifachen Oscar-Preisträger werde die Auszeichnung für sein Lebenswerk bei der Eröffnungsfeier des Festivals am 13. Mai überreicht, teilten die Organisatoren im südfranzösischen Cannes mit.

Hollywood-Legende Robert De Niro (“Taxi Driver”, “Casino”, “Wie ein wilder Stier”) wurde als Leinwand-Mafioso weltberühmt (“Der Pate – Teil II”) und machte auch als Komödien-Star Kasse (“Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich”).

Cannes bringe die zerrissene Welt zusammen, sagt De Niro

Er fühle sich dem Festival von Cannes sehr verbunden, zitierten die Filmfestspiele De Niro. “Gerade jetzt, wo uns so vieles in der Welt auseinanderreißt, bringt Cannes uns zusammen – Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde.” Nach Cannes zu reisen sei ein Nachhausekommen. Die Goldene Ehren-Palme von Cannes ging schon an Stars wie die amerikanische Schauspielerin Meryl Streep, den US-Filmstar Michael Douglas, an “Star Wars”-Schöpfer George Lucas, den amerikanischen Oscar-Preisträger Forest Whitaker oder den italienischen Regisseur Marco Bellocchio.