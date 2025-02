Elton John veröffentlicht neues Album

Von: APA/AFP

Der britische Popstar Elton John bringt am 4. April ein neues Album bei Island EMI Records heraus. Das Studioalbum mit dem Namen “Who Believes in Angels?” sei “eines der schwierigsten” Alben, die er je gemacht habe, erklärte der 77-Jährige am Donnerstag. Seinen Angaben zufolge handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit der US-Sängerin Brandi Carlile und seinem langjährigem Songwriter-Partner Bernie Taupin.

Das Album sei im Oktober 2023 binnen 20 Tagen komponiert und in Los Angeles aufgenommen worden – kurz nach dem Ende der großen Abschiedstournee des Musikers. “Who Believes In Angels?” fühle sich für ihn an wie der Beginn einer neuen Ära, als würde er eine Tür aufstoßen, “um in die Zukunft zu gelangen”, erklärte Elton John bei Instagram.

Die Ankündigung erfolgte zwei Monate nachdem der Popstar erklärt hatte, sein Augenlicht teils verloren zu haben. Anfang Dezember teilte er dies bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung dem Publikum mit. Im September hatte er bereits bei Instagram bekanntgeben, dass er seit einer Augeninfektion im Juli “nur noch auf einem Auge eingeschränkt sehen” könne.