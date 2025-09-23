Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Emma Watson nach Pause “vielleicht glücklich wie nie zuvor”
Emma Watson findet Teil ihres Jobs "seelenzerstörend"

Emma Watson nach Pause “vielleicht glücklich wie nie zuvor”

Dienstag, 23. September 2025 | 10:13 Uhr
Emma Watson findet Teil ihres Jobs
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ARTURO HOLMES
Von: APA/dpa

“Harry Potter”-Star Emma Watson ist eigenen Worten zufolge nach mehrjähriger Pause von der Schauspielerei “vielleicht so glücklich und gesund wie nie zuvor”. “Das Wichtigste – oder besser gesagt, die Grundlage deines Lebens – sind dein Zuhause, deine Freunde und deine Familie”, sagte die 35-jährige Britin in einem Interview der Zeitschrift “Hollywood Authentic”.

“Ich glaube, ich habe so lange so hart gearbeitet, dass mein Leben irgendwie einen Tiefpunkt erreicht hat”, sagte sie. Die letzten Jahre habe sie sich diese Grundlage erst mal wieder aufbauen müssen.

Watson, die mit ihrer Rolle als Hermine Granger in der “Harry Potter”-Filmreihe weltbekannt wurde, hatte zum letzten Mal für Greta Gerwigs Film “Little Women” aus dem Jahr 2019 vor der Kamera gestanden. Sie vermisse die Schauspielarbeit “zutiefst”, doch die größere Komponente an ihrer Arbeit sei das Werben für ihre Filme, sagte sie. “Ich vermisse es nicht, Dinge zu verkaufen. Ich empfand das als ziemlich seelenzerstörend.”

