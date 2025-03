Entertainer Klaas Heufer-Umlauf beendet “Late Night Berlin”

Klaas Heufer-Umlauf hat wohl schon Nachfolgeprojekt in Planung

Von: APA/dpa

Entertainer Klaas Heufer-Umlauf hat überraschend Schluss gemacht mit seiner Talkshow “Late Night Berlin”. Das wurde bei der ProSieben-Sendung am Dienstagabend verkündet, die nur weniger als 15 Minuten dauerte. Eingeläutet wurde die Ankündigung von einem Einspieler über die Geschichte der Talkshow generell und die Jahre von “Late Night Berlin”.

“Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night”, sagte Klaas. “Ich hab’ keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht. Ich hab’ den Eindruck: Es ist besser, man merkt das selber, als wenn irgendwann die Tür aufgeht und dann steht einer von ProSieben und sagt einem das.” Dieser Moment sei jetzt. “Man muss eben auch wissen, wann es vorbei ist. Das ist halt jetzt.” Die Show gab es seit sieben Jahren.

Für ein neues Projekt ließ sich Klaas aber eine Hintertür offen: Nach seinem Abgang aus dem Studio war zu sehen, wie der 41-Jährige zu den Klängen des Classic-Rock-Hits “Don’t Stop Believin'” ein Diner betritt. Nach und nach findet sich Berliner Show-Prominenz an den Tischen ein. Ihm gegenüber setzt sich Talkshow-Moderatorin Anne Will und fragt ihn nach seinen Zukunftsplänen. Klaas schweigt. Eine Andeutung im Abspann gab es jedoch. Der Abschiedsdank an das Publikum flimmerte und wurde von dem Datum “22. April 2025” unterbrochen – ebenfalls ein Dienstag.

Gesunkene Einschaltquoten

Nach Einschätzung des Branchendienstes “dwdl.de” könnte das Auslaufen des Formats auch mit den gesunkenen Einschaltquoten zu tun haben. Im Schnitt hätten 2024 im linearen Fernsehen nur gut 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Show verfolgt. Bei der Abschiedssendung waren es 240.000.