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Fußballstar Haaland ließ Spidermann zuerst abblitzen

Erling Haaland nimmt Einladung von “Spiderman” verspätet an

Freitag, 17. Juli 2026 | 10:57 Uhr
Fußballstar Haaland ließ Spidermann zuerst abblitzen
APA/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Von: APA/dpa

Der norwegische Fußball-Star Erling Haaland hat mit etwas Verspätung eine Einladung von “Spiderman”-Darsteller Tom Holland angenommen. Holland hatte in der “Tonight Show” von Jimmy Fallon erzählt, dass er Haaland eine Einladung zum Abendessen per Instagram-Privatnachricht geschickt habe, Haaland aber nicht reagiert habe. Nun kommentierte Haaland den Ausschnitt der Fallon-Sendung bei Instagram: “Abendessen-Einladung akzeptiert. Ein bisschen spät. Sag nur den Ort!”

Schauspieler Holland (30) hatte in der US-Show zuvor berichtet, er habe Haaland bei einem Formel-1-Rennen in Monaco gesehen und gedacht: “Ich probiere es mal”. Von Haaland kam daraufhin laut Holland: “Nicht mal eine Antwort darauf, keine Entschuldigung, kein ‘Ich habe heute Abend schon etwas vor, ich spiele Fußball’, nada.”

Das sei genau die Erfahrung, die Schauspieler Demut lehre. Ob er noch immer mit dem Norweger essen gehen wolle? Er bezweifle, dass Haaland nun noch mit ihm essen würde, sagte der Brite Holland in Anspielung auf die Niederlage von Norwegen gegen England im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft. Damit hat er sich offensichtlich getäuscht.

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