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Tom Cruise tritt im Film "Digger" ganz anders in Erscheinung

Erster “Digger”-Trailer zeigt Tom Cruise mit Bauchansatz

Dienstag, 14. Juli 2026 | 08:41 Uhr
Tom Cruise tritt im Film \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRAZER HARRISON
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Von: APA/dpa

Er ist erst auf den zweiten Blick so richtig zu erkennen: Ein neuer Trailer zeigt erste Szenen des Films “Digger” mit Hollywoodstar Tom Cruise (64) und Sandra Hüller (48). Cruise präsentiert sich in der schwarzen Komödie von einer ganz anderen Seite mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren.

Der Action-Star (“Top Gun”, “Mission: Impossible”) spielt einen exzentrischen Ölbaron namens Digger Rockwell, der sich als Retter der Menschheit beweisen muss, nachdem er eine Katastrophe ausgelöst hat. In dem jetzt veröffentlichten Trailer fordert ihn zum Beispiel ein aufgebrachter US-Präsident dazu auf, das Chaos wieder unter Kontrolle zu bringen.

Hüller an der Seite von Cruise zu sehen

In einer anderen Szene trägt Cruise Westernstiefel und hantiert mit einer Schaufel. Auch Hüller (“Anatomie eines Falls”) ist im Trailer in einigen kurzen Szenen an der Seite von Cruise zu sehen. Welche Rolle sie genau übernimmt, ist im Trailer noch nicht ersichtlich. “Digger” von Alejandro González Iñárritu (“The Revenant – Der Rückkehrer”, “Birdman”) soll am 1. Oktober in den österreichischen Kinos starten.

Das Studio Warner Bros. hatte den Film als “Komödie von katastrophalen Dimensionen” beschrieben. Zur weiteren Besetzung gehören Jesse Plemons (“Bugonia”) und Riz Ahmed (“Sound of Metal”). Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit dem Rachedrama “The Revenant – Der Rückkehrer” (2015).

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