Erster Harald-Juhnke-Platz in Berlin

Montag, 01. September 2025 | 14:09 Uhr
Vor 20 Jahren verstarb der legendäre Berliner Entertainer Harald Juhnke im Alter von 75 Jahren in seiner Heimatstadt. Nun kann die deutsche Hauptstadt auf ihren Harald-Juhnke-Platz verweisen. Seit Montag trägt eine Anlage am Kurfürstendamm in unmittelbarer Nähe der traditionsreichen Kudamm-Bühnen, die eng mit dem Wirken des Schauspielers verbunden sind, den Namen des Künstlers. Die offizielle Einweihung ist allerdings erst in vier Wochen angesetzt.

Der 1929 geborene Juhnke spielte in zahlreichen Filmen und Theaterstücken mit und moderierte verschiedene Unterhaltungsshows im Fernsehen. Wegen seiner Alkoholerkrankung, die er niemals vollständig überwand, geriet er immer wieder in die Schlagzeilen, blieb aber stets ein Publikumsliebling.

