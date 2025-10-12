Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ex-Lostprophets-Sänger Ian Watkins im Gefängnis gestorben
Ian Watkins starb nach einer Attacke auf ihn

Ex-Lostprophets-Sänger Ian Watkins im Gefängnis gestorben

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 12:30 Uhr
Ian Watkins starb nach einer Attacke auf ihn
APA/APA/SOUTH WALES POLICE/-
Schriftgröße

Von: apa

Der frühere Sänger der Rockband Lostprophets, Ian Watkins, ist laut Medienberichten nach einem Angriff auf ihn in einem britischen Gefängnis gestorben. Das berichtete u.a. die BBC mit Verweis auf Quellen aus dem Gefängnis. Zwei Männer im Alter von 25 und 43 Jahren wurden laut der Polizei von West Yorkshire wegen Mordverdachts festgenommen. Watkins war 2013 u.a. wegen versuchter Vergewaltigung eines Säuglings zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der Angriff auf den 48-Jährigen soll sich am Samstagmorgen ereignet haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Der frühere Rockstar wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
71
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Kommentare
48
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Kommentare
30
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Kommentare
26
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Kommentare
26
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 