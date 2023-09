Fabi und Rooftop präsentieren kraftvolle Single – VIDEO

Kaltern – Mit der neuen Single “Off The Floor” hat sich für die beiden Künstler Fabi und Rooftop so einiges geändert. Kennengelernt haben sich die beiden über Instagram, nachdem der Bandleader von Rooftop, Lukas Augscheller, Fabienne in einem Video gesehen hatte. Nach kurzem Schreiben haben sich die beiden zu einer Songwriting-Session in Kaltern verabredet, wobei nach einigen Stunden dieser Song entstanden war. Wenige Wochen später ist aus den beiden dann sogar ein Paar geworden. Was die Musik nicht so alles kann!

Im Song selbst geht es um einen fiktiven Charakter, der an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen ist und auf die Hilfe anderer wartet. Der Text und die treibende Musik motivieren ihn allerdings dazu, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und sich selbst auf die Hinterfüße zu stellen.

Produziert wurde der Song vollständig im Home-Studio von Fabienne Runggaldier alias Fabi. Nach genau einem Jahr Produzieren, Mixen, Mastern und Musikvideo-Dreharbeiten ist “Off The Floor” gestern am 1. September auf allen gängigen Streaming-Portalen samt Musikvideo von Samuel Heuberger Reichert auf Youtube erschienen.

Fabienne Runggaldier ist eine 22-jährige Musikerin aus Kaltern. Mit elf Jahren schrieb sie ihren ersten Song, mit zwölf gründete sie ihre Pop-Rock Band „even4fun“, mit der sie über zehn Jahre lang in und um Südtirol aktiv war. Seit 2021 nimmt sie die Produktionen ihrer Solo-Projekte samt Mix und Master selbst in die Hand und veröffentlicht sie unter ihrem Künstlernamen Fabi. Zwischen gewonnenen Musikwettbewerben mit und ohne Band und zehntausenden Klicks auf Youtube hat es Fabienne mit ihrer jüngsten Single „Slowly“ auch in die lokale Radio-Rotation geschafft.

Rooftop ist das Band-Projekt von Lukas Augscheller (22) aus Südtirol. Seit 2017 veröffentlicht er seine Songs unter diesem Namen. Mit Songs wie „Sunset“ und „Happy for Today“ hat der Musiker aus Lana insgesamt zehntausende Streams allein auf Spotify und so einige Radio Air-Plays erreicht. Live ist Rooftop mittlerweile zu einer siebenköpfigen Showband geworden. Hier wird eine aufwendig produzierte Pop-Rock-Show auf die Bühne gebracht, die einen Mix aus Singer-Songwriter- und Entertainmentelementen beinhaltet.