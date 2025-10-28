Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Fawlty Towers”-Schauspielerin Prunella Scales gestorben
Der Original-Cast von "Fawlty Towers" mit Prunella Scales (links)

"Fawlty Towers"-Schauspielerin Prunella Scales gestorben

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 14:04 Uhr
Der Original-Cast von \
APA/APA/AFP/LEON NEAL
Von: APA/dpa

Die aus der britischen Kultserie “Fawlty Towers” bekannte Schauspielerin Prunella Scales ist tot. Sie sei im Alter von 93 Jahren am Montag friedlich in ihrem Haus in London gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie.

In “Fawlty Towers” verkörperte Scales einen der wichtigsten Charaktere: die Ehefrau der von Comedystar John Cleese (heute 86) gespielten Hauptfigur Basil Fawlty mit dem Namen Sybil. Am Tag vor ihrem Tod habe die an Demenz erkrankte Britin die Serie sogar noch angesehen, heißt es im Statement laut PA.

“Fawlty Towers” gehört zu den beliebtesten britischen Fernsehserien und spielt in einem leicht heruntergekommenen Hotel im südwestenglischen Küstenort Torquay, das von dem cholerischen Chef Basil geleitet wird.

Die TV-Serie, von der es nur zwei Staffeln mit je sechs Folgen gibt, wurde 1975 beziehungsweise 1979 in der BBC ausgestrahlt. Scales war mit dem aus vielen britischen Krimis bekannten Schauspieler Timothy West verheiratet. Er war im November 2024 gestorben.

