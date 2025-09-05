Filmfestival Toronto mit Premier und Premiere eröffnet

Von: APA/dpa

Das 50. Toronto International Film Festival (TIFF) ist am Donnerstag von Kanadas Premierminister Mark Carney eröffnet worden. Höhepunkt des Abends war die Premiere des Dokumentarfilms “John Candy: I Like Me”. Während der Jubiläumsausgabe des Festivals stehen bis zum 14. September mehr als 290 Filme aus rund 50 Ländern auf dem Programm. Erwartet werden unter anderem Weltstars wie Keanu Reeves, Jodie Foster, Natalie Portman und Daniel Craig.

Überraschungsgast Carney gab eine Hommage auf die Komiker-Legende Candy: “Er ist ein kanadischer Gigant und einer meiner persönlichen Comedy-Favoriten”. Geboren in Toronto wurde Candy in den 1980er-Jahren mit Filmen wie “Spaceballs” und “Allein mit Onkel Buck” bekannt. Er starb 1994 im Alter von 43 Jahren an einem Herzinfarkt. Produziert wurde “John Candy: I Like Me” unter anderem von Ryan Reynolds, Regie führte Colin Hanks.

Zu den angekündigten Stars zählt Angelina Jolie, die im Mode-Drama “Couture” zu sehen ist. Ebenso will Russell Crowe, der in “Nuremberg” den NS-Verbrecher Hermann Göring spielt, zur Premiere nach Toronto kommen. Das Drama basiert auf dem Buch “Der Nazi und der Psychiater” von Jack El-Hai. Regisseur Baz Luhrmann stellt seine Konzert-Doku “EPiC: Elvis Presley in Concert” vor. Der Siegerfilm zum Festivalabschluss wird in Toronto traditionell vom Publikum gewählt.

