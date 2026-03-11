Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Forensik in Serie: “Scarpetta” mit Kidman und Lee Curtis
Einfach mal die Füße hochlegen: Jamie Lee Curtis in "Scarpetta"

Forensik in Serie: “Scarpetta” mit Kidman und Lee Curtis

Mittwoch, 11. März 2026 | 06:00 Uhr
Einfach mal die Füße hochlegen: Jamie Lee Curtis in \
APA/APA/Amazon Content Services LLC/Connie Chornuk
Schriftgröße

Von: apa

Mit dem Romandebüt “Postmortem” hat Patricia Cornwell 1990 einen Volltreffer gelandet. In den Mittelpunkt des Krimis stellte die US-Autorin die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, die bis dato in 29 Romanen ermittelte. Die Beschreibung der Forensik in den Bestsellern beeinflusste die Darstellung polizeilicher Arbeit im TV. Nun bekommt die Buchreihe eine längst überfällige eigene Serie auf Amazon Prime: “Scarpetta” mit Nicole Kidman erfüllt Erwartungen aber nur bedingt.

Grundlage für die erste, achtteilige Staffel der TV-Adaption, bei der Cornwell als ausführende Produzentin fungiert und in der ersten Folge einen Cameo-Auftritt absolviert, diente “Postmortem” (auf Deutsch als “Post Mortem”, “Ein Fall für Kay Scarpetta” und “Mord am Samstagmorgen” veröffentlicht). Parallel dazu läuft eine Jahre später angesiedelte Handlung. Ständig springt das Geschehen zwischen den Zeiten, daher wurden die Rollen der Hauptfiguren von jeweils unterschiedlichen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt, die einander mehr oder weniger ähneln.

Eine komplett spoilerfreie, kurze Inhaltsangabe: Die neue leitende Gerichtsmedizinerin des Staates Virginia, Kay Scarpetta, ist einem Serienmörder auf der Spur. Nicht nur der Fall bringt sie an Belastungsgrenzen, sie muss sich in einem von Männern dominierten Polizeiapparat durchsetzen, Intrigen überstehen und mit ihrer nervigen Schwester klarkommen. Der Fall begründet ihre Karriere, doch 28 Jahre später könnte er ihr Untergang werden: Bei einem Kapitalverbrechen gibt es einen Hinweis, dass seinerzeit vielleicht ein schwerer Fehler begangen wurde.

Zwei Besetzungen für jede Rolle

Nicole Kidman und Rosy McEwen (“Black Mirror”) verkörpern Scarpetta von heute und einst. Fans der Vorlage werden sich wohl über einige Details in der Darstellung des Charakters wundern, aber Unbedarfte erwartet eine routinierte darstellerische Leistung beider Schauspielerinnen. Die wie auch Kidman als ausführende Produzentin fungierende Jamie Lee Curtis spielt die Figur der schrillen und streitsüchtigen Schwester dagegen unnötig übertrieben und zu laut. Während Bobby und Jake Cannavale als (Ex-)Ermittler Pete Marino in den beiden Zeitebenen überzeugen (und als Vater und Sohn naturgemäß die meisten Ähnlichkeiten aufweisen), wirkt Simon Baker als FBI-Profiler wie ein Mentalist mit Psychoproblemen am falschen Ort.

“Scarpetta” schreckt vor Gewaltdarstellungen nicht zurück und geht auch in Sachen Gerichtsmedizin keine Kompromisse ein: Obduktionen werden teils recht explizit gezeigt. In beiden Fällen wird die Serie den Romanen gerecht. Dass die teils problematischen familiären Hintergründe, zwischenmenschlichen Beziehungen und Machtintrigen genauso eine zentrale Position einnehmen wie der kriminalistische Part, ist den Gestaltern hoch anzurechnen. Aber die Umsetzung ist nicht immer stimmig, vieles wirkt aufgesetzt. Mit elf Produzenten redeten vielleicht zu viele mit.

Es sei Konzentration angeraten: Die vielen Sprünge zwischen den beiden Handlungen und die damit einhergehenden veränderten Konstellationen zwischen den Charakteren erfordern höchste Aufmerksamkeit. Hut ab für das Wagnis, auf diese dramaturgische Form zu setzen. Wenn’s zu wirr wird, könnte man auch nachlesen – die Bücher sind ohnehin besser.

(Von Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E – www.primevideo.com/detail/Scarpetta )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
38
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
38
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
38
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
35
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Kommentare
29
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 