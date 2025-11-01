Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Französischer Schauspieler Tchéky Karyo gestorben
Französischer Schauspieler Tchéky Karyo gestorben

Samstag, 01. November 2025 | 12:40 Uhr
APA/APA/AFP/JOEL SAGET
Von: APA/dpa

Der französische Schauspieler Tchéky Karyo ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Wie seine Agentin Elisabeth Tanner der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb der Darsteller am Freitag infolge einer Krebserkrankung. Karyo war unter anderem für seine Rolle im Action-Thriller “Nikita” von Luc Besson aus dem Jahr 1990 bekannt.

In der Türkei geboren und in Paris aufgewachsen, begann Karyo das Schauspiel am Theater, bevor er sich im französischen Kino der 1980er-Jahre einen Namen machte. International wurde er etwa als Schurke im James-Bond-Film “GoldenEye” (1995) und als Gangster in “Bad Boys” (1995) mit Will Smith bekannt. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat Karyo in rund 80 Filmen sowie einigen Serien gespielt.

