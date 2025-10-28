Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Frasier”-Star Kelsey Grammer mit 70 zum achten Mal Vater
Kelsey Grammer

“Frasier”-Star Kelsey Grammer mit 70 zum achten Mal Vater

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 08:43 Uhr
Kelsey Grammer
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROY ROCHLIN
Von: APA/dpa

Mit 70 Jahren zum achten Mal Vater: der US-Serien-Star Kelsey Grammer hat die Geburt von Söhnchen Christopher in dem Podcast “Pod Meets World” bekanntgegeben. Er und seine Frau Kayte Walsh seien erst vor wenigen Tagen wieder Eltern geworden, sagte der Schauspieler in dem Interview. Es ist ihr viertes gemeinsames Kind. Grammer und die frühere britische Flugbegleiterin sind seit 2011 miteinander verheiratet.

Aus früheren Beziehungen hat der Film- und Fernsehschauspieler (“Bad Neighbors 2”, “The Marvels”) vier erwachsene Kinder, seine älteste Tochter ist 42 Jahre alt. Der Emmy-Preisträger ist vor allem für seine Rolle als Psychologe und Ratgeber Dr. Frasier Crane bekannt. Diese spielte er von 1984 bis 1993 in der NBC-Sitcom “Cheers” und dann bis 2004 im Spin-Off “Frasier”. Von 2023 bis 2024 war der Serienstar dann in einer Neuauflage der Sitcom beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen.

