Gamer haben peinliche Vermutung: Schummelt Musk?

Von: mk

Elon Musk ist nicht nur der reichste Mann, sondern hat als Trump-Berater und X-Chef auch politisch einen enormen Einfluss. Während seine Anhänger ihn als Genie verehren, sind bei anderen zuletzt immer mehr Zweifel aufgekommen: In den USA hat er eine Haushaltsperre provoziert und will den Sozialstaat weiter abbauen. In Deutschland unterstützt er im Bundeswahlkampf die AfD als Partei am rechten Rand. Doch welcher Charakter verbirgt sich hinter der Fassade? Ausgerechnet ein Verdacht aus der Gaming-Welt lässt tief blicken.

Elon Musk hat immer wieder von sich behauptet, neben seinen sonstigen Aktivitäten noch Teil der internationalen Spitze in verschiedenen Videospielen zu sein – und tatsächlich: Bei “Path of Exile” rangiert er auf dem zwölften Platz der Weltrangliste.

Dazu muss man wissen: “Path of Exile” zählt zu den schwiegrigsten und zeitaufwändigsten Videospielen der vergangenen Jahre. In dem Action-Rollenspiel der erste zu sein, der ein bestimmtes Level erreicht oder einen herausfordernden Gegner besiegt, gilt als äußerst prestigeträchtig. Manche bereiteten sich wochenlang vor und schliefen an den ersten Tagen nach Veröffentlichung der Fortsetzung des Spiels kaum, um möglichst viel zocken zu können – und Elon Musk soll einfach so nebenbei die Spitze erklommen haben.

Während einige darüber staunen, woher der Tesla-Chef die Zeit nimmt, sind andere skeptischer. Als Musk erst kürzlich vor einem Millionenpublikum auf X sein eigenes Spielen gestreamt hat, schauten ihm die Profis genau auf die Finger und bemerkten mehrere Ungereimtheiten. Quinn “Quin69” Crawford, der aktuell größte “Path of Exile 2”-Streamer, machte laut einem Bericht von n-tv Videos, in denen er das Gameplay von Musk analysierte. Dabei bezeichnete er Musk als “völlig ahnungslos”, was das Siel anbelangt. “Es ist, als hätte er kein Verständnis davon, was Items sind und was er damit tun müsste.” Musk habe “keine Ahnung, was er da macht”. Für erfahrene Gamer liegt der Verdacht nahe: Der SpaceX-Gründer hat geschummelt.

Spiel während Weidel-Interview

Doch es gibt noch andere Indizien: Wer versuchte, in dem Spiel Musks Account anzuschreiben, wurde laut einem Nutzer auf der Plattform Reddit automatisch ins Chinesische übergeleitet. Für Gamer deutet dies darauf hin, dass die Person auf Chinesisch spielt, die Musks Account benutzt.

Außerdem metzelte sich sein Charakter während des aufsehenerregenden Interviews mit Alice Weidel durch die Gegnerhorden. War Musk fähig, das Gespräch zu führen und nebenbei zu zocken? Naheliegender ist wohl eher, dass Musk jemanden bezahlt, der für ihn das Spiel spielt. Dafür kann sich der Tech-Milliardär dann öffentlich brüsten, ein Videospiel-Experte zu sein.

Das Dumme ist nur: Sogenanntes Account-Sharing, wie man es Musk vorwirft, ist in “Path of Exile 2” verboten und wird oft mit einer Sperre bestraft.

Auch bei “Diablo 4” hat sich Musk als Profi-Gamer dargestellt. Angeblich befand er sich in den Top 20 der weltweiten Rangliste. Nun kommen allerdings Zweifel an seinen Fähigkeiten auf – und wohl auch an seiner Redlichkeit.