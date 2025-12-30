George Clooney ist jetzt Franzose

Von: APA/dpa/AFP

Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal sowie ihre beiden Kinder sind jetzt Franzosen. Sie haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus einem im Amtsblatt veröffentlichten Dekret hervor. Der in den USA geborene George Clooney, die aus dem Libanon stammende gebürtige Amal Alamuddin und ihre in London geborenen Kinder Ella und Alexander sind dort unter denjenigen aufgeführt, die durch Einbürgerung französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden.

Der 64-jährige Schauspieler und die 47-jährige Menschenrechtsanwältin leben mit ihren acht Jahre alten Zwillingen auf einem Bauernhof in Südfrankreich. Die Clooneys hatten 2021 ein ehemaliges Weingut in Brignoles, einer Gemeinde im Departement Var, gekauft. Hier gebe es keine Paparazzi, die vor der Schule seiner Kinder lauern. “Das ist für uns das Wichtigste”, sagte Clooney in dem Interview.

Zwar verbringe seine Familie nur einen Teil des Jahres auf ihrem Anwesen in Südfrankreich, doch dies sei der Ort, “an dem wir am glücklichsten sind”, betonte der Schauspieler und Regisseur.

Auch Jim Jarmusch will Franzose werden

Sein US-Kollege Jim Jarmusch will sich ebenfalls einen Rückzugsort in Frankreich schaffen und die französische Staatsbürgerschaft beantragen. “Ich möchte einen Ort, an dem ich den Vereinigten Staaten entfliehen kann”, sagte er am Freitag dem Radiosender France Inter.