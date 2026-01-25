Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gil Ofarim im Mittelpunkt beim “Dschungelcamp”- Start
Sonntag, 25. Januar 2026 | 10:11 Uhr
Gil Ofarim sah sich mit Fragen konfrontiert
APA/APA/dpa/Bernd Thissen
Von: APA/dpa

Einige der Teilnehmer haben bei “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” gleich zum Start der 19. Staffel auf RTL tief blicken lassen. Schauspielerin Mirja du Mont erzählte von ihren Angstzuständen, Reality-Star Eva Benetatou davon, wie es war, schwanger betrogen zu werden und Schauspieler Hardy Krüger jr. vom Tod seines acht Monate alten Sohnes. Doch ein Thema lässt die Promis und auch das Moderatorenteam nicht los: die “Davidstern-Affäre” um den Musiker Gil Ofarim.

2021 hatte dieser international für Aufsehen gesorgt, als er erst in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben hatte und später vor dem Landgericht Leipzig einräumte, die Vorwürfe erfunden zu haben. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach dem Prozess hatte sich der gebürtige Münchner aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Mit der Teilnahme am Ringen um Essen, Ehre und ein Preisgeld von 100.000 Euro hat sich Ofarim nun zurückgemeldet. Er solle reden, sich erklären und entschuldigen, forderten einige seiner Camp-Mitbewohner.

Musiker will nicht reden, oder doch?

Der Musiker sieht sich weitestgehend zum Schweigen verdonnert – wegen einer Verschwiegenheits- und einer Unterlassungserklärung, wie er angibt. Er wolle aber auch gar nicht über den Fall reden, betonte er immer wieder. “Ich bin nicht dazu hergekommen, um das hier noch mal aufzuwickeln.”

Und dann sprach Ofarim doch. Er habe finanzielle Schwierigkeiten, erzählte er. Auch, weil er zeitweise keine Jobs bekommen habe, sei es “schwer, Rechnungen zu bezahlen”, so der Musiker, dessen Vater der israelische Sänger Abi Ofarim (1937-2018) ist. Außerdem sei er wegen Alkoholproblemen in einer Klinik gewesen, habe aus seiner Heimatstadt München wegziehen müssen und sehe deshalb seine Kinder nun weniger.

Aus zwei Camps wird eins

Insgesamt 17 Tage verbringen die Promis in dem Camp an der Ostküste Australiens nahe dem Ort Murwillumbah, Freitag begann das Spektakel. Nachdem sie zunächst in zwei Teams geteilt eingezogen waren, wurden die Camps am Ende des zweiten Tages zusammengelegt. So muss Ofarim nun mit noch mehr Kritik rechnen, zudem treffen Samira Yavuz und Eva Benetatou aufeinander. Die eine war schwanger mit ihrem zweiten Kind, als der Kindsvater sie mit der anderen betrog.

Wetterexperten erwarten nach dem Wochenende Temperaturen von bis zu 37 Grad. Es werden wohl also nicht nur die heiklen Themen, sondern auch Hitze und Hunger sein, die den Alltag im Camp schwerer zu ertragen machen – abgesehen von Eingeweide, Insekten und anderen Abscheulichkeiten, für die das RTL-Dschungelcamp seit vielen Jahren bekannt ist.

