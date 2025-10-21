Glööckler nach “Promi Big Brother”-Ende erfreut und berührt

Von: APA/dpa

Die Zeit im Container der Realityshow “Promi Big Brother” war für Modeschöpfer Harald Glööckler nach eigenen Worten “sehr anstrengend, aber auch eine große Freude”. Der 60-Jährige zog nach seinem zweiten Platz in der Sat.1-Show am gestrigen Montag eine durchwegs positive Bilanz. “Die Erfahrung hat mich näher zu mir selbst gebracht. Ich habe gelernt, dass ich ein unglaubliches Durchhaltevermögen habe und auf Luxus verzichten kann”, sagte er.

Er glaube auch bewiesen zu haben, dass er “ein sehr liebevoller Mensch” sei. Es sei ihm wichtig gewesen, eine andere Facette von sich zu zeigen – “die ruhigere, private Seite”, betonte Glööckler. Viele würden ihn nur als schillernde Figur aus Teleshopping und TV-Shows kennen. “Aber ich wollte zeigen, dass ich auch ohne Prunk bestehen kann.” Glööckler wurde in der zwölften Staffel der Realityshow Zweiter – hinter Gewinner Jimi Blue Ochsenknecht.

“Erkannt, wer wirklich für mich da ist”

Ob er sich die Sendung im Nachhinein ansehen werde, ließ Glööckler offen. “Ich schaue mich eigentlich nicht gerne an”, sagte er. “Vielleicht sehe ich mir einzelne Szenen an – über Social Media bekommt man ohnehin viel mit.” Die Zeit mit den anderen Bewohnern habe ihn nicht wesentlich verändert, so der Modeschöpfer. “Ich habe im Container nichts über Menschen gelernt, was ich vorher nicht wusste. Jeder ist anders – manche haben ein großes Herz, andere nicht.”

Viel wichtiger seien für ihn die Erkenntnisse nach der Sendung gewesen: “Ich habe erkannt, wer wirklich für mich da ist – und wer sich nur mit mir schmücken will. Von denen werde ich mich verabschieden.” Berührt zeigte sich Glööckler über die Resonanz aus der Bevölkerung: “Ich habe gemerkt, dass mich unfassbar viele Menschen in Deutschland supportet und geliebt haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.”