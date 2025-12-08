Golden-Globe-Nominierungen werden verkündet

Von: APA/dpa

In Beverly Hills werden am heutigen Montag die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Verleihung der Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien ist für den 11. Jänner geplant. Als weitere Sparte ist erstmals “Bester Podcast” dabei. Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehrere Hundert Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Als Favoriten gelten in dieser Preissaison Filme wie “One Battle After Another”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Jay Kelly”, “Marty Supreme”, “Wicked: Teil 2”, “Blood & Sinners” und “Frankenstein”. Kritiker räumen auch der deutschen Oscar-Hoffnung “In die Sonne schauen” in der Sparte “Bester nicht-englischsprachiger Film” gute Chancen für eine Golden-Globe-Nominierung ein. Nach ihrem Debüt als Golden-Globe-Gastgeberin im vorigen Jänner wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen.