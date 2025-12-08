Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Golden-Globe-Nominierungen werden verkündet
Golden Globes werden in 27 Kategorien vergeben

Golden-Globe-Nominierungen werden verkündet

Montag, 08. Dezember 2025 | 11:54 Uhr
Golden Globes werden in 27 Kategorien vergeben
APA/APA/AFP/ETIENNE LAURENT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In Beverly Hills werden am heutigen Montag die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Verleihung der Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien ist für den 11. Jänner geplant. Als weitere Sparte ist erstmals “Bester Podcast” dabei. Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehrere Hundert Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Als Favoriten gelten in dieser Preissaison Filme wie “One Battle After Another”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Jay Kelly”, “Marty Supreme”, “Wicked: Teil 2”, “Blood & Sinners” und “Frankenstein”. Kritiker räumen auch der deutschen Oscar-Hoffnung “In die Sonne schauen” in der Sparte “Bester nicht-englischsprachiger Film” gute Chancen für eine Golden-Globe-Nominierung ein. Nach ihrem Debüt als Golden-Globe-Gastgeberin im vorigen Jänner wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
63
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
47
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
47
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
44
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 