Hazel Brugger wird mit Comedy-“Bambi” geehrt

Von: APA/dpa

Scharfsinnige Beobachtungen, pointierte Kommentare: Hazel Brugger wird mit einem “Bambi” geehrt. Die 31 Jahre alte Komikerin aus der Schweiz soll die Auszeichnung am 13. November in den Bavaria Filmstudios in der Kategorie Comedy erhalten, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media mitteilte. Der “Bambi” ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland und wird heuer in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

“Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an”, hieß es. “Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen”, sagte die Chefredakteurin der Zeitschrift “Freundin” und Mitglied der “Bambi”-Jury, Mateja Mögel. Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Brugger für ihre Moderation beim Eurovision Song Contest auch beim Deutschen Comedypreis mit einem “Sonderpreis” gewürdigt wird.

Auch Preis für Heidi Klum

In der vergangenen Woche hatte Burda bereits bekanntgegeben, dass Moderatorin und Model Heidi Klum (52) mit dem “Bambi” in der Kategorie Entertainment geehrt wird. “Wir feiern Heidi Klum für das, was sie über all die Jahre immer wieder am Set und in Interviews gezeigt hat: Da trifft Disziplin auf unbeschwerte Fröhlichkeit, Professionalität auf warmherzigen Respekt und erfrischende Offenheit”, sagte Sophie Grützner, Chefredakteurin der “InStyle” und Mitglied der “Bambi”-Jury.