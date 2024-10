Helme aus “Star Wars” und “Gladiator”: Auktion in London

Von: APA/dpa

Helme und Hüte aus berühmten Filmen sollen bei einer Auktion in London mehrere Hunderttausend Pfund einbringen. Allein ein Stormtrooper-Helm aus “Star Wars IV – Eine neue Hoffnung” (1977) wird auf bis zu 500.000 Pfund (rund 595.000 Euro) geschätzt. Bei der Versteigerung kommen Mitte November insgesamt 1.800 Objekte unter den Hammer, wie das Auktionshaus Propstore mitteilte. Unternehmenschef Stephen Lane kündigte “wirklich bemerkenswerte Gegenstände von Filmlegenden” an.

Weitere Höhepunkte sind der Helm und die Maske, die Russell Crowe in “Gladiator” (2000) trug. Dafür werden ebenso 100.000 bis 200.000 Pfund veranschlagt wie für Michael Keatons Batsuit aus “Batmans Rückkehr” (1992). Ein Kostüm von Richard Burton aus “Cleopatra” (1963) soll bis zu 50.000 Pfund einbringen, der Helm des von Brad Pitt verkörperten Achilles in “Troja” (2004) bis zu 16.000 Pfund. Der Hut, den Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in “Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt” (2007) trug, wird auf 10.000 bis 20.000 Pfund geschätzt.

(S E R V I C E – https://propstoreauction.com/auctions/info/id/399#catalog )