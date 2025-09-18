Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helmut Bergers Nachlass wird versteigert
Helmut Bergers Nachlass wird versteigert

Donnerstag, 18. September 2025 | 10:27 Uhr
APA/APA/DPA/ANDREAS GEBHARD
Von: apa

Persönliche Stücke aus dem Nachlass des österreichischen Schauspielers Helmut Berger werden versteigert. Zu haben sind 42 Exponate, wie etwa verschiedene Fotografien, die Berger mit Schauspielstars wie Romy Schneider oder Liz Taylor zeigen, sowie eine Aufnahme bei einer Preisverleihung zum Film “Die Verdammten”, mit dem Berger unter der Regie von Luchino Visconti der Durchbruch gelang.

Auch Manschettenknöpfe und Designer-Fliegen von Dior oder Valentino werden versteigert, ebenso einige Kleinmöbel sowie weitere Gemälde und Kunstobjekte. Die Zuschläge erfolgen am 4. Oktober ab 10.00 Uhr. Durchgeführt wird die Auktion im Auftrag des Insolvenzverwalters des Auktionshauses Aurena, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – auf der Homepage mitbieten.

Der Weltstar des europäischen Kinos der 1960er- und 1970er-Jahre war am 18. Mai 2023 kurz vor seinem 79. Geburtstag gestorben. Berger wurde in seiner Heimatgemeinde Bad Ischl beigesetzt.

(S E R V I C E – Link zur Auktion https://go.apa.at/i0Dj6dxA)

