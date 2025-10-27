Herbert Grönemeyer spielt im Februar 2026 unplugged in Wien

Von: apa
Herbert Grönemeyer kommt 2026 für ein Konzert nach Wien. Im Rahmen seiner “mittendrin – akustisch”-Tour spielt der deutsche Starmusiker am 19. Februar in der Wiener Stadthalle ausgewählte Hits von “Flugzeuge im Bauch” über “Mensch” bis zu “Bochum” in Unplugged-Versionen. Der Ticketverkauf startet laut “Kronen Zeitung” am Mittwoch um 10 Uhr auf Oeticket sowie der Homepage der Stadthalle. Grönemeyer gastierte zuletzt im Frühjahr 2023 in der Stadthalle.
