Hörbiger-Spross mit Hit-“Schuh”: Christian Tramitz wird 70

Von: APA/AFP

Dass “Der Schuh des Manitu”, mit dem Christian Tramitz berühmt wurde, ein Erfolg werden würde, dachte anfangs niemand. Das Budget war klein, bei den Dreharbeiten ging vieles schief. Doch am Ende wurde die Winnetou-Parodie mit fast zwölf Millionen Zuschauern zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinofilme. Neben Michael Bully Herbig als Apachenhäuptling wurde so auch Tramitz als Ranger ein Star. Am Sonntag wird er 70 Jahre alt.

Ein Spross der Hörbiger-Dynastie

Geboren wurde Tramitz am 13. Juli 1955 in München. Sein Vater Rudolf war Filmproduzent, die Mutter Monica stammte aus der österreichischen Schauspielerfamilie Hörbiger. Er erinnere sich noch an die Ferien, die er als Kind bei seinem Großvater Paul verbracht habe, sagte Tramitz 2022 im “Krone TV”-Interview. Dass der Opa einer der bekanntesten deutschsprachigen Schauspieler seiner Zeit war, habe damals kaum eine Rolle gespielt, erzählte er. Er habe mit ihm vor allem gegärtnert und gefischt. Manchmal sei im Fernsehen zufällig einer der mehr als 250 Filme, in denen Paul Hörbiger mitspielte, gelaufen. “Er konnte sich kaum noch erinnern, welche Rolle er hatte, wie es ausgeht”, sagte Tramitz.

Er selbst plante zunächst nicht, in die Fußstapfen seines Großvaters oder dessen bekannter Nichte Christiane Hörbiger zu treten. Nach der Matura studierte er stattdessen Geige am Münchner Musikkonservatorium, später Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft an der Universität München. Erst dann wandte sich Tramitz der Schauspielerei zu und besuchte eine private Schauspielschule in München.

Im Anschluss bekam er ein Engagement am Stadttheater Ingolstadt und etablierte sich als Synchronsprecher. Tramitz lieh zahlreichen bekannten Schauspielern wie Jackie Chan, Ben Stiller oder Matt Dillon seine Stimme. Später synchronisierte er den Clownfisch Marlin in “Findet Nemo” oder Asterix in “Asterix und die Wikinger”.

Ab den 90ern Compagnon von Bully Herbig

Anfang der 90er Jahre trat Tramitz erstmals gemeinsam mit Comedian Herbig in Erscheinung. Für einen Münchner Radiosender vertonten die beiden gemeinsam mit Rick Kavanian die Hörspielcomedyreihe “Die Bayern Cops”, später die “Bully’s Late Light Show” und ab 1997 schließlich die Fernsehcomedyserie “Bullyparade”, die zur Kultsendung avancierte.

Viele dürften Tramitz noch als Captain Kork bei “Unser (T)Raumschiff” vor Augen haben, als Kaiser Franz in “Sissi – Wechseljahre einer Kaiserin” oder eben als Old Shatterhand in den “Winnetou”-Sketchen, die sozusagen die Vorläufer vom “Schuh des Manitu” waren.

Nach dem Erfolg des Films bestritt Tramitz eine eigene Comedyshow im Privatfernsehen sowie mehrere kleinere und größere Rollen in Fernseh- und Kinoproduktionen, bis er 2011 die Rolle des Polizeiobermeisters Franz Hubert in der ARD-Krimi-Reihe “Hubert und Staller” übernahm. Seitdem ermittelt er unermüdlich im Vorabendprogramm, mittlerweile als “Hubert ohne Staller”.

In einer der mittlerweile fast 200 Folgen spielt auch eines von Tramitz’ vier Kindern, sein Sohn Tamo, mit. “Der war erstaunlich gut”, sagte er 2021 der Zeitung “Hallo München”. Obwohl Tamo nicht der Fleißigste gewesen sei, was das Textlernen anbelangt. Doch das kenne er von sich selbst, sagte Tramitz. Und es passe zu seiner Improvisationsliebe. “Ich sag’s sowieso immer anders”, sagte Tramitz “Krone TV”.

“Schuh des Manitu” findet Fortsetzung

In wenigen Wochen kommt 24 Jahre nach dem Erscheinen von “Der Schuh des Manitu” nun der Film “Das Kanu des Manitu” in die österreichischen Kinos. Bei der Fortsetzung des Blockbusters sind Herbig als Abahachi, Kavanian als Dimitri und natürlich Tramitz als Ranger mit von der Partie.