Hollywood verleiht zum 97. Mal die Oscars

Von: apa

Die Größen Hollywoods kommen in der Nacht von Sonntag auf Montag (MEZ) im Dolby Theatre zusammen, um zum 97. Mal die Oscars unter sich zu verteilen. Trotz der verheerenden Feuer in Los Angeles im Jänner geht damit die Glamourshow des Jahres planmäßig über die Bühne, wenn ab Mitternacht die Stars zunächst über den Roten Teppich schreiten. Die eigentliche Verleihung startet dann um 1 Uhr, wobei Comedian Conan O’Brien heuer erstmals moderiert. Der ORF überträgt live.

An der Spitze der Nominierungen steht mit 13 Nennungen zwar Jacques Audiards “Emilia Pérez”. Ob eines Skandals um rassistische Tweets der Transhauptdarstellerin Karla Sofía Gascón hat der Film seine Favoritenrolle aber eingebüßt. Mittlerweile werden eher dem Drama “Der Brutalist” und Sean Bakers “Anora” Chancen in den zentralen Kategorien ausgerechnet. Bei den Hauptdarstellerinnen führt wohl Demi Moore für ihre Rolle im Horrorthriller “The Substance” das Rennen an, bei den Männern haben Adrien Brody (“Der Brutalist”) und Timothée Chalamet (“Like A Complete Unknown”) gute Chancen. Stars werden auch als Präsentatoren auf der Bühne erwartet, darunter Robert Downey Jr., Scarlett Johansson oder Emma Stone. Verzichten müssen Oscar-Fans indes auf Musik: Die nominierten Oscar-Songs werden heuer erstmals nicht auf der Bühne performt.