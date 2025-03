Hugo Egon Balder raucht nicht mehr

Von: APA/dpa

Moderator Hugo Egon Balder hat nach mehr als 60 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Der Abschied von den Zigaretten sei ihm im vergangenen August gelungen, sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Es sei sehr plötzlich geschehen. Die Auswirkungen sieht Balder positiv.

“Meine Frau hat zu mir gesagt: “Kannst du mal aufhören zu husten?” Da fragte ich: “Ja, wie denn?” Da sagte sie: “Hör doch mal auf zu rauchen.””, berichtete Balder. Dann sei das Ende seiner Raucher-Karriere beschlossene Sache gewesen – nach 62 Jahren. “Von einer Sekunde auf die andere.”

In der Kneipe fragt niemand

“Mir geht es besser als vor fünf Jahren, als ich 70 wurde”, sagte der Moderator (“Genial daneben”, “Tutti Frutti”), der am 22. März 75 Jahre alt wird. “Der Witz an der Sache ist aber, dass es niemand bemerkt hat. Selbst nach drei Stunden in der Kneipe sagte niemand zu mir: “Sag mal, rauchst du gar nicht mehr?””, sagte Balder. Dabei sei er in früheren Zeiten schon nach einer Viertelstunde zum Qualmen “rausgerannt”, auch bei Schnee und Regen.

“Das fällt jetzt alles weg, aber es fällt keinem Menschen auf”, sagte Balder. “Ich fühle mich allerdings viel besser.” Über seine beendete Raucher-Karriere hatte er etwa auch schon im “Kölner Treff” berichtet.